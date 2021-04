Zlatan Ibrahimovic pizzicato al ristorante in zona rossa, zona in cui è vietata l’apertura delle attività di ristorazione con servizio al tavolo? Lo rivela FanPage, che ha documentato la notizia con tanto di foto e interviste. Il fatto risale a domenica alle 13.30: la fonte parla di un pranzo da 300 euro a testa presso il ristorante "Tano passami l’olio", al quale ha partecipato anche l'ex terzino del Milan Ignazio Abate.

Lo chef smentisce il pranzo

"Ibra, Ignazio con un altro amico carissimo sono venuti a trovarmi, siamo stati lì un paio d’ore e poi se ne sono andati a casa. È stata una cosa tra amici, normali, siamo amici e noi ogni tanto ci vediamo da me se non ci vediamo da altri amici. Non hanno pranzato, da amici abbiamo bevuto un bicchiere di vino", ha spiegato l'intervistato.

Poi, quando gli è stato fatto notare che il suo ristorante sarebbe dovuto rimanere, lo chef si è arrabbiato: "Ma quale ca*** di pandemia, ma la smettete di rompere i cog*** con sta pandemia?". Pranzo o incontro privato? Il giallo rimane.

