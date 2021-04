Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, prova a fare chiarezza sulla situazione dei rinnovi in casa rossonera, parlando a Sky Sport Mandzukic, Donnarumma e Ibrahimovic faranno ancora parte del Milan nella prossima stagione? Il futuro del Milan si decide nei prossimi due mesi: sul campo e in ufficio., direttore dell’area tecnica del Milan, prova a fare chiarezza sulla situazione dei rinnovi in casa rossonera, parlando a Sky Sport prima del calcio d'inizio di Parma-Milan faranno ancora parte del Milan nella prossima stagione?

Mandzukic

"Mario è dispiaciuto, pensava di essere in buona condizione e non farsi male. Sapevamo ci fosse questo rischio".

Donnarumma

"Chiedere meno anni di contratto è una scelta. Io ho sempre voluto legarmi tanto al Milan. Tante volte ha dato soddisfazioni, tante volte no. E’ una cosa personale, non lo giudico. Per rinnovare un contratto bisogna essere felici in due".

Ibrahimovic

"Mancano pochissimi dettagli, siamo vicinissimi al rinnovo".

Tomori: "Concentrati per raggiungere il nostro obiettivo"

Altro giocatore sul quale il Milan deve fare un pensiero è Fikayo Tomori: il suo riscatto verrebbe a costare 28 milioni di euro. Intanto lui parla così prima di Parma-Milan.

"Da adesso fino al termine della stagione ogni partita è importante. Quella di oggi è la più importante. Siamo concentrati per migliorare il nostro risultato e vogliamo raggiungere il nostro obiettivo. Il Parma è una buona squadra, sopratutto in casa. Se giocheremo con intensità, porteremo a casa la partita"

