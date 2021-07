Sarà solo un'amichevole, ma Milan-Real Madrid rimane una partita dal grande fascino internazionale. L'appuntamento è fissato per l'8 agosto al Worthersee Stadion di Klagenfurt, in Austria. La partita si dovrebbe giocare a porte aperte alle 18.30. Carlo Ancelotti ritroverà il suo Milan, mentre sull'asse Milano-Madrid continuano le trattative per riportare Brahim Diaz in rossonero. L'amichevole sarà valida per l'Athletes Versus Cup, organizzazione senza scopo di lucro che segue gli atleti che combattono ogni forma di discriminazione.

Il Programma amichevoli del Milan

Calciomercato 2020-2021 Giroud-Milan, accordo trovato: giovedì o venerdì le visite 2 ORE FA

17/07 Milan-Pro Sesto (Milanello)

31/07 Nizza-Milan (Nizza)

04/08 Valencia-Milan (Valencia)

08/08 Milan-Real Madrid (Klagenfurt)

14/08 Milan-Panathinaikos (Trieste)

Milan-Diaz: nuovo prestito. Italiano allenatore della Fiorentina

Calciomercato 2020-2021 Le 5 trattative che vi siete persi oggi (10/07) 10/07/2021 A 18:18