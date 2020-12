"Non mi vedo tornare al Real. Potessi, starei per sempre al Milan". Basterebbe questa semplice frase, pronunciata da Theo Hernandez nel corso di un'intervista rilasciata a "El transistor" a far sciogliere i tifosi del Milan. Sì perché uno così è da un po' che non circola dalle parti di San Siro, sponda rossonera: prepotenza fisica, corsa, velocità, proprietà di palleggio e persino gol. Il tutto nel corpo di un terzino. Non una cosa che si vede tutti i giorni.

La partita contro il Parma è stata solo l'ennesima prova di cosa può fare questo giocatore: la sua prima doppietta da quando veste il rossonero è arrivata al termine di un match letteralmente dominato sulla sua fascia di competenza, la sinistra, tanto da far impallidire (e questo è un paradosso) anche le prestazioni dei compagni di fascia, Diaz prima e Hauge poi. Dopotutto il suo tipo di azione, prorompente e dirimpente, pretende spazi che non sempre ci sono. Lui, nel caso, sa come trovarli: prima di testa poi con una fiondata mancina, firma il 2-2 con il Parma. E al 95' ha ancora la forsa di auto-lanciarsi alla ricerca del 3-2, ma il campo finisce e l'arbitro fischia. In caso di gol sarebbe crollato qualcosa in casa di molti tifosi del Milan.

Doppietta, come Nesta

"Fenomenale". Lo dice Franco Baresi, non uno qualunque. E poi lo dicono anche i numeri: contro il Parma, oltre ad essere stato il giocatore del Milan che ha centrato la porta di Sepe per più volte, è stato anche quello con più passaggi positivi (68) e il primo per scontri vinti (8), con la bellezza di 6 palloni recuperati. Era dal 25 ottobre 2009 poi che un difensore del Milan non riusciva a realizzare una doppietta: l'ultimo fu un certo Alessandro Nesta contro il Chievo. E fanno 10 gol in rossonero in sole 54 partite.

Da quando sono al Milan gioco abbastanza bene, ieri è stata una delle mie migliori partite. Penso di essere nel momento migliore della mia carriera

Presenze e gol (totali)

Anno Squadra Presenze Gol 2015-2016 Atletico Madrid B 10 0 2016-2017 Alaves 38 2 2017-2018 Real Madrid 23 0 2018-2019 Real Sociedad 28 1 2019-2020 Milan 36 7 2020-2021 Milan 18 3

Ricapitolando: quando nello stesso paragrafo leggiamo i nomi di Franco Baresi e Alessandro Nesta e l'argomento di discussione è Theo Hernandez, allora stiamo parlando certamente di qualcosa di eccezionale. E allora la domanda è lecita: siamo di fronte al miglior terzino al momento in circolazione, su scala mondiale? Per darci e darvi questa risposta dovremmo analizzare il momento degli “altri” terzini considerati top.

Ibrahimovic, Theo Hernandez - Napoli-Milan - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Per molti anni il Milan non è più come siamo adesso, penso che possiamo portare via il titolo alla Juventus

Il miglior terzino al mondo?

Jordi Alba è ancora tra gli esponenti più in voga nel suo ruolo, ma l’attuale momento del Barcellona inficia anche le sue di prestazioni. Joshua Kimmich, tuttofare del Bayern Monaco, oltre a cambiare spesso posizione nella squadra tedesca, viene da un infortunio e da un'operazione al menisco che lo ha tenuto lontano dal campo nell'ultimo mese e mezzo. Marcelo, uno dei terzini più performanti degli ultimi anni, nel Real è ormai relegato al ruolo di riserva, mentre il suo compagno di squadra Daniel Carvajal è stato bloccato da vari infortuni. Veniamo al capitolo Liverpool: Andrew Robertson e Trent Alexander-Arnold hanno fatto le fortune dei Reds, campioni in Europa e in Inghilterra, ma negli ultimi tempi sono stati frenati da fastidiosi infortuni. Benjamin Mendy sembra aver trovato al Manchester City quella regolarità di prestazione che non aveva avuto causa fastidi fisici nelle passate stagioni. Achraf Hamiki dell’Inter? Già tre gol in Serie A, ha dimostrato di avere una bella marcia in più quando è in giornata di grazia, ma soffre ancora di qualche alto e basso di troppo. Anche quello dell’atalantino Robin Gosens è un bel nome: dopo aver chiuso la stagione scorsa con 10 gol, ne ha realizzati già 3 quest’anno tra campionato e Champions.

Theo Hernandez il miglior terzino in circolazione? Come vedete i nomi sono tanti, c'è l'imbarazzo della scelta, a voi la valutazione finale.

CHI È IL MIGLIOR TERZINO AL MONDO IN QUESTO MOMENTO? Theo Hernandez (Milan) Jordi Alba (Barcellona) Joshua Kimmich (Bayern) Trent Alexander-Arnold (Liverpool) Andrew Robertson (Liverpool) Achraf Hamiki (Inter) Robin Gosens (Atalanta) Daniel Carvajal (Real Madrid) Benjamin Mendy (Manchester City)

Theo, Rebic, Ibra: Milan letale sulla sinistra

