Hirving Lozano: nessuna conseguenza neurologica, né fratture, per fortuna. Una vasta ferita, grandi ematomi, ma nulla di più grave come si temeva inizialmente. Lozano era infatti stramazzato a terra dopo il contrasto con l'avversario ed era stato trasportato d'urgenza in ospedale. Sospiro di sollievo - dopo il terribile impatto con il portiere di Trinidad e Tobago nella notte di sabato scorso a Dallas - per l'attaccante del Napoli e della Nazionale messicana: nessuna conseguenza neurologica, né fratture, per fortuna. Una vasta ferita, grandi ematomi, ma nulla di più grave come si temeva inizialmente. Lozano era infatti stramazzato a terra dopo il contrasto con l'avversario ed era stato trasportato d'urgenza in ospedale.

Per rimarginare la ferita - molto vicina all'occhio sinistro - sono occorsi oltre 40 punti di sutura in chirurgia plastica per evitare problemi successivi in una zona così delicata del volto. Ora "Chucky" potrà lasciare Dallas e osservare un periodo di riposo e vacanza a casa il Messico. Dopodiché, compatibilmente con la completa guarigione della ferita, l'attaccante potrà raggiungere i compagni "azzurri" nel ritiro di Castel di Sangro fra circa un mese e provare recuperare la condizione per inizio campionato, agli ordini del neo tecnico Luciano Spalletti.

