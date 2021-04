In ambienti finanziari si parla di un pacchetto azionario di circa il 10-20% che potrebbe portare liquidità e far respirare il bilancio, con Exor che ovviamente manterrebbe il controllo del club.

Ronaldo non salta in barriera, Pirlo: "Valuteremo cosa fare"

Intanto proprio Exor smentisce in modo categorico le voci sempre più insistenti di un addio dialla presidenza bianconera:rilancia lui. Per la sua eventuale sostituzione a capo della società bianconera la figura di Alessandro Nasi, cugino di Andrea e John , oltre che compagno di Alena Seredova ex moglie di Gigi Buffon, resta quella più accreditata.