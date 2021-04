Published 06/04/2021 at 12:59 GMT | Updated 06/04/2021 at 13:01 GMT

"Ancora oggi faccio fatica a guardare una partita dell'Atalanta, mi fa male. Sono felice per loro, che stanno facendo bene ma non riesco a stare bene ancora. Sono triste. Spero che con l'andare del tempo le cose migliorino. Avevo grandi offerte dall'MLS e dall'Arabia ma la mia priorità era il Siviglia, andare in quei paesi è come sparire. Sono orgoglioso di essere finito qua". Un addio molto tormentato, ancora mal digerito quello di Alejandro Gomez all'Atalanta . L'attaccante argentino, ex capitano della Dea, oggi al Siviglia, ha parlato a Sky Sport, tornando sull'addio dello scorso gennaio ai nerazzurri:

"Sto cercando di capire come sia successo tutto questo, so di non essere il colpevole in questa storia. Non si poteva andare avanti così e ho preso la decisione giusta, sono contento e tranquillo per la scelta che ho fatto"

