Ha esordito così Umberto Calcagno , vice presidente vicario dell'AIC, in un intervento a "La Politica nel pallone" di Rai Gr Parlamento sulla situazione nel mondo del calcio.

Il membro dell'Assocalciatori si è soffermato specificatamente sull'eventualità dei playoff per il campionato italiano.

" Sono ragionamenti che dobbiamo essere pronti a fare, ma sono positivo perché avverto nel nostro mondo un'unità di intenti che prima della pandemia non c'era ".

Un'idea non ancora chiarissima, ma che potrà essere presa in considerazione se la Serie A dovesse incappare ancora nella problematica coronavirus:

"Riguardo ai play-off non abbiamo ancora ragionato in modo puntuale perché ci auguriamo che il protocollo possa reggere, ma sappiamo benissimo che il calendario di quest'anno è complicato perché risente del ritardo della scorsa stagione e anche del fatto che partivamo già da un numero esagerato di partite - ha detto Calcagno - Per questo dobbiamo essere pronti a fare questi ragionamenti".