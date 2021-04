Inter-Sassuolo. Partita che può essere decisiva per la lotta allo Scudetto: se l'Inter dovesse vincere, si porterebbe a +11 dal Milan secondo in classifica, a 9 giornate dal termine del campionato. Un bel bottino da gestire da qui alla matematica. Il Sassuolo non vuole essere da meno, con la squadra di De Zerbi a caccia di punti per l'Europa ( Dopo il rinvio di 3 settimane fa, causa covid, finalmente c'è il recupero di. Partita che può essere decisiva per la lotta allo Scudetto: se l'Inter dovesse vincere, si porterebbe a +11 dal Milan secondo in classifica, a 9 giornate dal termine del campionato. Un bel bottino da gestire da qui alla matematica. Il Sassuolo non vuole essere da meno, con la squadra di De Zerbi a caccia di punti per l'Europa ( guarda la classifica ).

Inter-Sassuolo: probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Darmian; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, A.Young; R.Lukaku, Alexis Sánchez. All. Antonio Conte

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Peluso, Kyriakopoulos; Maxime López, Magnanelli; H.Traorè, Djuricic, Boga; Raspadori. All. Roberto De Zerbi

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna

De Zerbi: "Sassuolo decimato? Noi non guardiamo i nostri interessi"

Inter-Sassuolo: approfondimenti e dichiarazioni

Conte: “Ora favoriti? Nella mia carriera ho sempre giocato per vincere”

Inter-Sassuolo, il match sarà visibile su Sky

Inter-Sassuolo sarò trasmessa in diretta tv su DAZN. Per potere seguire la partita bisognerà utilizzare l'app DAZN, scaricabile su smart tv, decoder Sky Q, PlayStation (4 e 5) o Xbox (One S, One X, Series S e Series X), Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La partita sarà anche disponibile al canale DAZN1 al 209 del decoder Sky per i clienti che hanno sottoscritto l'offerta.

Inter-Sassuolo, in Live Streaming

La diretta streaming di Inter-Sassuolo sarà disponibile su DAZN. Scaricando l'app su smartphone o tablet, oppure collegandosi al sito da PC o notebook, si accederà alla partita in palinsesto. Il match rimarrà disponibile anche On Demand.

Conte: "Eriksen? C'è voluto tempo ma ha capito calcio italiano"

Ultimi 5 risultati dell'Inter

-Bologna-Inter 0-1 (32' R.Lukaku)

-Torino-Inter 1-2 (62' rig. R.Lukaku; 70' Sanabria; 85' Lautaro Martinez)

-Inter-Atalanta 1-0 (54' Skriniar)

-Parma-Inter 1-2 (54' e 62' Alexis Sanchez; 71' Hernani)

-Inter-Genoa 3-0 (1' R.Lukaku, 69' Darmian, 77' Alexis Sanchez)

Ibra-Lukaku: voodoo, asino e cosa si sono realmente detti

Ultimi 5 risultati del Sassuolo

-Sassuolo-Roma 2-2 (26' rig. Lo Pellegrini; 57' H.Traoré; 69' Bruno Peres; 85' Raspadori)

-Torino-Sassuolo 3-2 (6' e 38' Berardi: 77' e 90+2 Zaza, 87' Mandragora)

-Sassuolo-Verona 3-2 (4' Locatelli; 43' Lazovic; 51' Djuricic; 79' Dimarco; 81' H.Traoré)

-Udinese-Sassuolo 2-0 (42' F.Llorente, 90+3 Pereyra)

-Sassuolo-Napoli 3-3 (34' aut. Maksimovic; 38' Zielinski; 45+1 rig. Berardi; 72' Di Lorenzo; 90' rig. L.Insigne; 90+5 rig. Caputo)

Inter-Sassuolo: informazioni utili

Data, ora e luogo: mercoledì 7 aprile ore 18:45 al Meazza di Milano

Berlusconi: "Ultimamente mi è capitato di tifare Inter"

