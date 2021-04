Juventus-Napoli, il recupero della 3a giornata di Serie A. Partita che diventa cruciale per i destini delle due squadre che devono assicurarsi, a tutti i costi, un piazzamento tra le prime 4 per ritrovare la Champions la prossima stagione ( Dopo 6 mesi e due rinvii, finalmente possiamo assistere a, il recupero della 3a giornata di Serie A. Partita che diventa cruciale per i destini delle due squadre che devono assicurarsi, a tutti i costi, un piazzamento tra le prime 4 per ritrovare la Champions la prossima stagione ( guarda la classifica ). La Juventus, svanito il sogno di vincere il 10° Scudetto consecutivo, deve presto tornare alla realtà e rimettersi in carreggiata dopo il ko interno contro il Benevento e il pareggio contro il Torino. Napoli invece in salute, con la squadra di Gattuso che arriva a questo appuntamento da una striscia di 4 vittorie consecutive.

Juventus-Napoli: probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Andrea Pirlo

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mário Rui; Bakayoko, Fabián Ruiz; Politano, Zeilinski, L.Insigne; Mertens. All. Gennaro Gattuso

Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1 (VAR: Luigi Nasca)

Juventus-Napoli: approfondimenti e dichiarazioni

Juventus-Napoli, il match sarà visibile su Sky

La gara tra Juventus e Napoli sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 e 254 del satellite).

Juventus-Napoli, in Live Streaming

Juventus-Napoli sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati Sky attraverso l'applicazione di Sky Go, servizio fruibile su dispositivi come pc, smartphone e tablet oltre ad essere visibile su NOW, la piattaforma online per assistere alla programmazione di Sky: basterà scegliere una delle opzioni d'abbonamento offerte per poter godere della visione dell'evento

Ultimi 5 risultati della Juventus

-Torino-Juventus 2-2 (13' F.Chiesa; 27' e 46' Sanabria; 79' Cristiano Ronaldo)

-Juventus-Benevento 0-1 (69' Gaich)

-Cagliari-Juventus 1-3 (10', 25' e 32' Cristiano Ronaldo; 61' G.Simeone)

-Juventus-Porto 3-2 (19' e 115' Sérgio Oliveira; 49' e 63' F.Chiesa, 117' Rabiot)

-Juventus-Lazio 3-1 (14' J.Correa; 39' Rabiot, 57' e 60' Morata)

Ultimi 5 risultati del Napoli

-Napoli-Crotone 4-3 (19' L.Insigne, 22' Osimhen; 25' e 48' Simy; 34' Mertens; 59' Messias; 72' Di Lorenzo)

-Roma-Napoli 0-2 (27' e 34' Mertens)

-Milan-Napoli 0-1 (49' Politano)

-Napoli-Bologna 3-1 (8' e 76' L.Insigne, 65' Osimhen; 73' Soriano)

-Sassuolo-Napoli 3-3 (34' aut. Maksimovic; 38' Zielinski; 45+1 rig. Berardi; 72' Di Lorenzo; 90' rig. L.Insigne; 90+5 rig. Caputo)

Juventus-Napoli: informazioni utili

Data, ora e luogo: mercoledì 7 aprile ore 18:45 all'Allianz Stadium di Torino

