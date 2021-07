Svelata oggi la nuova maglia della Roma, la prima fornita dal colosso americano New Balance. La nuova divisa home si presenta in ricche tonalità di giallo e rosso, mentre la parte frontale è arricchita da piccole righe verticali tono su tono. Lo scollo a V è rosso, mentre i bordi delle maniche sono gialli. Internamente è posizionata un'etichetta sulla quale è presente la scritta "La Lupa”.

La divisa è completata da pantaloncini in tono con la maglia e da calzettoni rossi decorati da una fascia orizzontale bianca e gialla. Il kit del portiere si presenta in un classico nero con grafica grigia. "New Balance ha voluto rispettare pienamente la tradizione dell'AS Roma con una silhouette classica e unica. L'abbinamento dei colori del Club è uno dei più iconici del calcio mondiale e il design ad hoc di quest'anno mira a celebrarlo" queste le parole del direttore generale di New Balance.

