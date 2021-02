In attesa di debuttare in Serie A con la maglia della Roma, rientrato dopo un anno e mezzo passato in Cina, El Shaarawy è stato protagonista di una scena da film. Nel quartiere Eur di Roma, infatti, il neo acquisto dei giallorossi ha subito uno scippo per fortuna risolto senza conseguenze. In viale Sudafrica, un malvivente ha infranto il lunotto posteriore dall'auto dell'attaccante della Roma, ma El Shaarway non è stato a guardare, con il classe '92 che lo ha rincorso e bloccato, fino all'arrivo delle volanti di polizia che hanno fermato il soggetto. L'uomo, un pregiudicato cileno di 35 anni, è stato poi arrestato per furto aggravato.