Negli ultimi giorni in Italia abbiamo avuto i primi timidi tentativi di riaprire le porte agli eventi sportivi. Abbiamo visto il 25% dei tifosi nella Supercoppa di Basket, le amichevoli del Napoli a porte aperte, vedremo il Gran Premio del Mugello di F1 con 2880 spettatori.

Sembrava l'inizio della fine. Si sperava con l'inizio del campionato di Serie A di rivedere i tifosi allo stadio, naturalmente in minima parte e sempre nel rispetto dell regole, quindi con mascherina, distanziamento e registrazione.

Non sarà così, o almeno non da subito. A dirlo è Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di Sanità, che al Corriere della Sera in una lunga intervista ha smorzato gli entusiasmi riguardo il ritorno alle porte aperte nelle grandi manifestazioni.