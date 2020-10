Il calcio italiano abbassa gli stipendi ai calciatori. Solo questa frase dovrebbe far piacere, soprattutto in questo momento di difficoltà che sta attraversando non solo il nostro Paese ma il mondo intero.

Secondo il report di Gazzetta dello Sport, le società della Serie A per il campionato in corso spenderanno 1 miliardo e 288 milioni in stipendi per i propri tesserati: un numero esorbitante, ma in discesa di 72 milioni rispetto a quello dello scorso anno. Una spesa record - quella del 2019-2020 - di 1 miliardo e 360 milioni di euro.

Monte ingaggi squadra per squadra

JUVENTUS 236 milioni INTER 149 ROMA 112 NAPOLI 105 MILAN 90 LAZIO 83 FIORENTINA 55 TORINO 51 CAGLIARI 46 BOLOGNA 43 ATALANTA 42,6 GENOA 41 SASSUOLO 35 PARMA 34 SAMPDORIA 34 BENEVENTO 32 UDINESE 31 VERONA 24 CROTONE 23 SPEZIA 22

Juventus prima ma cala di 58 milioni

Juventus spendacciona? Quest’anno un po’ di meno. L’analisi della Gazzetta dello Sport mette in evidenza che la Vecchia Signora è sì la società che tratta meglio i propri giocatori, prima di gran lunga nella classifica dei monte ingaggi della Serie A con 236 milioni in stipendi a bilancio, ma che è anche molto più virtuosa rispetto a un anno fa, quando ne spendeva quasi 300 (294 per la precisione).

Inter: +10 milioni di ingaggi

Se la Juventus cala, l’Inter investe sempre di più nei propri calciatori: gli uomini di Antonio Conte pesano per 149 milioni sulle casse nerazzurre, 10 milioni in più rispetto alla passata stagione. Romelu Lukaku e Christian Eriksen i più pagati, con 7,5 milioni di stipendio, mentre Daniele Padelli, con 500mila euro è quello meno retribuito.

Milan virtuoso: -25 milioni

Il Milan è quinto in questa speciale classifica, migliorando rispetto ad un anno fa: da 115 milioni agli attuali 90 milioni di monte ingaggi. Il più pagato della rosa ora è Zlatan Ibrahimovic, con 7 milioni, e non più Gianluigi Donnarumma, secondo con 6.

Top e Flop? Sempre Juve

Cristiano Ronaldo rimane – per distacco – il giocatore più pagato in Serie A con il suo stipendio di 31 milioni di euro netti a stagione; molto staccati tutti gli altri, con De Ligt a quota 8 milioni di euro e Dybala a 7,3 a completare il podio. E’ bianconero anche il giocatore meno pagato di tutti, ovvero il terzino sinistro Gianluca Frabotta, con i sui 0,1 milioni.

