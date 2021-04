L'Inter sta dominando il campionato di Serie A. La recentissima vittoria per 1-0 ai danni del Cagliari con gol di Darmian non ha fatto che confermare l'ottimo momento della truppa di Antonio Conte.Dopo undici anni, i nerazzurri tornerebbero a trionfare spezzando il dominio della Juventus.

Secondo i dati pubblicati dal CIES, Conte non ha utilizzato alcun Under 21 in campionato. l'età media del club nelle partite giocate in campionato dice 28,6 anni. Tutti i calciatori sono nel pieno della loro carriera, ma per il futuro servirà puntare su qualche calciatore più giovane.