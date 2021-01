Tre a uno al Milan, tre uno al Sassuolo. Carta canta. E la Juventus è sempre lì, fra corse e rincorse, cambi e ricambi, decisivi anche questa volta: da Aaron Ramsey a Dejan Kulusevski. La partita, a scacchi per un tempo, coinvolgeva i gatti primi nel possesso gomitolo del campionato. La Juventus, una grande che cerca di giocare giovane; il Sassuolo, un giovane che cerca di giocare grande. Lavori in corso. E’ un periodo non proprio fausto per Madama, viste le assenze da covid e gli infortuni, "live", di Weston McKennie, il più vispo, e Paulo Dybala. Non che per le altre siano state, o siano, tutte rose e fiori, ma così è.