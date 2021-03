Convocato dalla Turchia per le gare di qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar, doveva giocare il derby tutto bianconero contro de Ligt ma il difensore non è nemmeno andato in panchina. È risultato positivo al covid e oggi tornerà a Torino ma dovrà saltare il derby con il Torino, il recupero contro il Napoli in programma mercoledì e la gara contro Genoa di domenica 11. Potrebbe esserci per la sfida del 18 aprile contro l'Atalanta.