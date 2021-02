Arrivano brutte notizie dall'infermeria per la Juventus: Juan Cuadrado , uscito per infortunio all'intervallo di Napoli-Juventus ha subito "una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra". Questo ciò che recita il comunicato diramato dai bianconeri.

L'esterno colombiano rimarrà out almeno 10 giorni, ovvero fino al prossimo controllo. Niente trasferta di Champions League mercoledì sera in Portogallo in casa del Porto e niente sfida al Crotone in campionato lunedì sera. Una nuova valutazione verrà effettuata alla vigilia della sfida con il Verona in programma sabato 27 febbraio.