La corsa scudetto ai tempi della pandemia, perché non sognare? E allora Claudio Lotito ci prova, con una promessa ai suoi giocatori in quel di Formello, nella sua ultima visita di martedì.

Secondo il Messaggero, il presidente, contento per l'accoglienza ricevuta dai propri giocatori, ha voluto fissare il premio scudetto e quello in caso di qualificazione contro il Bayern Monaco. Se la Lazio riuscisse a concludere il campionato in testa alla classifica i giocatori riceverebbero un bonus di 400 mila euro a testa, mentre in caso di passaggio ai quarti di finale di Champions il gruppo si spartirebbe quasi 3 milioni.