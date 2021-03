per ciò che ha postato dopo l'ultima partita del Diavolo in campionatoProtagonista, sia in campo che sui social dopo Milan-Napoli 0-1 il terzino rossonero contro il Napoli non è riuscito a farsi concedere un calcio di rigore (il VAR ha deciso che il tocco di Bakayoko in area di rigore non era così incisivo), decisione che proprio non è andata giù al giocatore francese. Pochi minuti dopo ecco apparire una story (prontamente cancellata dopo pochi minuti) con delle emoticon poco confortanti riferite all'arbitro Pasqua.