Come riporta Lavenir.net, sono stati attimi di paura quelli vissuti da Dries Mertens. L'attaccante del Napoli ha noleggiato un jet per tornare in Belgio a farsi curare la caviglia malconcia, ma durante l'atterraggio, complice il maltempo, il velivolo ha avuto problemi terminando la corsa in mezzo all'erba che circonda la pista d'atterraggio. Fortunatamente, nessun ferito tra le persone a bordo. Solo grande paura.