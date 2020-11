Non ci sono buone notizie per mister Fonseca in vista del match di campionato che la Roma affronterà con il Parma:Edin Dzeko è costretto ad alzare bandiera bianca per la gara in programma domenica per l'8a giornata di campionato. L'attaccante bosniaco è infatti risultato ancora positivo all'ultimo tampone effettuato nella serata di giovedì, il terzo degli ultimi giorni, nonostante la carica virale sia decisamente bassa. Lo riferisce l'ANSA.