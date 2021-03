Grande delusione in casa-Napoli dopo il pareggio beffardo con il Sassuolo: il 3-3 finale è stato mal digerito soprattutto dal capitano , Lorenzo Insigne , che ha reagito male dopo il triplice fischio. Ma non c'è stato nessuna lite con Gennaro Gattuso, come si era vociferato a fine partita.

"La rabbia di Lorenzo a fine gara, dopo averla recuperata con un assist e un gol, la considero più che normale - ha dichiarato l'agente del giocatore Pisacane a Napolimagazine.com -. Ci tengo però a precisare che non c'è stato alcun diverbio con Gattuso. Sono solo ricostruzioni fantasiose e Insigne non ha mai detto squadra di m..."

"Lorenzo ha solo sfogato la sua rabbia per il pareggio subito in extremis contro un cartellone .Insigne è il primo tifoso del Napoli. Da capitano vorrebbe vincerle tutte le partite, è normale. Insigne perde due volte, anzi, tre: da capitano, da calciatore e da tifoso del Napoli. Lorenzo vuole sempre il massimo da sé stesso in campo e negli allenamenti: da capitano sprona i compagni a pretendere sempre il massimo in ogni attimo. Ha imprecato solo contro una partita gettata via all'ultimo istante".