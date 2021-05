Come saranno le maglie della Juventus della prossima stagione? Come spesso succede le anticipazioni arrivano dal sito specializzato "Footy Headlines": secondo queste immagini, la nuova casacca del club torinese - che dovrebbe essere indossata in occasione dell'ultima giornata di campionato, come succede di solito - vedrà il ritorno alle classiche righe verticali bianconere, che andranno a sostituire quelle certamente meno convenzionali delle ultime due stagioni. Prima quelle con il design metà e metà della scorsa stagione, poi le strisce pennellate del 2020/21.

La maglia, realizzata da Adidas, dovrebbe presentare quattro strisce bianche e cinque nere sul fronte, sulle maniche e sulla parte bassa della schiena della nuova casacca, inoltre ci sarà anche un richiamo all’Allianz Stadium, per celebrare i suoi 10 anni. All’interno del colletto dovrebbe esserci la stampa "10 Years at home". Un’altra differenza dovrebbe riguardare lo sponsor, sotto la scritta Jeep, ci sarebbe l’aggiunta di "4XE". I pantaloncini della maglia saranno bianchi, mentre saranno disponibili calzettoni neri o bianchi a seconda dell'opposizione.

