Non si andrà in archiviazione né al patteggiamento: secondo quanto riporta ANSA, la Procura federale ha notificato . Il procuratore federale Giuseppe Chinè ha appena deferito al tribunale federale nazionale la Lazio, il suo presidente, Claudio Lotito, ed i medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia per violazione dei protocolli sanitari FIGC anti-Covid.