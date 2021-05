Antonio Conte si sta godendo Le Iene". si sta godendo le ore successive allo Scudetto con l'Inter , ma le domande sul suo futuro continuano, e non potrebbe essere altrimenti. Ecco le sue risposte a "".

"E’ stata una grande soddisfazione per il club, i giocatori, i tifosi. Ho festeggiato in famiglia. L’Inter nel mio cuore? Io divento il primo tifoso per la mia squadra, combatto per l’Inter contro tutto e tutti. Il mio cuore è bianconero o nerazzurro? Posso dire Bari, Juventus, Chelsea, Arezzo… tutte.

Mourinho è tornato

"Mourinho è stato una bandiera, ha fatto qualcosa di storico. Mourinho che torna in Italia è sicuramente una bellissima notizia, gli auguro il meglio a parte quando giocherà contro l’Inter. Ci siamo chiariti dopo la lite in passato, ci abbracceremo: c’è grandissimo rispetto".

Ronaldo o Lukaku

"Cristiano ha dimostrato tutto il suo valore, è un campione; Romelu ha tutte le possibilità per fare qualcosa di veramente importante”.

Agnelli

"Chiamata di Agnelli? No, Agnelli non mi ha chiamato… ho visto che ha fatto i complimenti a Zhang, questo basta e avanza".

Il futuro

"Ora ci godiamo lo scudetto, poi ci sarà tempo per fare le valutazioni tutti insieme col presidente Zhang e con tutta la dirigenza. Sceglieremo il destino migliore per l’Inter. Quindi resto? Dico che sceglieremo il destino migliore per l’Inter".

Inter, sei pronta per Mourinho vs Conte? Amici mai

