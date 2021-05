Scudetto e festa

"Pazzi per l'Inter", è il titolo di Gazzetta dello Sport, che punta l'accento sulla marea di gente che ha letteralmente invaso Piazza Duomo a Milano: "In migliaia per la festa, polemiche per le norme anti Covid non rispettate". E poi i vari celebrativi: Conte in primis, a seguire Lukaku, Zhang e un'Inter che torna a celebrare 11 anni dopo quella del Triplete.

Bravo Zhang

Nella foto che campeggia in "prima" sul CorSpor Antonio Conte è addirittura dentro la festa dei propri tifosi. Qui però il titolo è tutto per il presidente Zhang, che trionfa a soli 29 anni. "Zhang, campioni" e titolo che va ai nerazzurri con 4 turni d'anticipo grazie al Sassuolo che ferma l'Atalanta sull'1-1. "E' uno dei miei successi più importanti", le parole riportate di Antonio Conte, il condottiero dei nerazzurri.

I più forti

Il Tuttosport, giornale di Torino, rende "onore" ai nuovi campioni d'Italia sfruttando la foto diffusa proprio dall'Inter che ritrae la squadra nerazzurra attorno al nuovo logo. "I più forti!", scritto a chiare lettere, a testimoniare che quest'anno davvero non c'è stato da fare nulla per le avversarie dei nerazzurri.

Milano nerazzurra

Anche sui giornali generalisti non può mancare una foto in prima pagina che ritrae i tifosi nerazzurri in festa: anche qui le immagini sono quelle di Piazza del Duomo. Allora per il Corriere della Sera "Inter campione, Milano si tinge di nerazzurro", mentre per la Repubblica il titoletto è "L'Inter non è più pazza, lo scudetto è in anticipo". Sul Giornale invece "Scudetto all'Inter, esplode la festa".

