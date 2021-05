Calcio

Calcio, Serie A. Ebrima Darboe, storia da brividi: dal campo profughi alla Roma

CALCIO - Oggi vi raccontiamo l'incredibile storia di Ebrima Darboe, centrocampista centrale della Roma arrivato in Italia da rifugiato dal Gambia; il suo lungo viaggio lo ha visto passare per Libia e Sicilia fino a Rieti, città che lo ha accolto e coccolato, prima che un osservatore della Roma si accorgesse di lui e del suo talento. Poi l'esordio in Serie A e in Europa League.

