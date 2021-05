Le immagini dei festeggiamenti dei tifosi dell'Inter per lo scudetto conquistato domenica non potevano passare inosservate. A stigmatizzare questa festa, con 30mila tifosi riunitisi in piazza Duomo, è Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, intervenuto ai microfoni di Sky Tg24.

"Vanno evitati gli assembramenti anche se la gioia si può comprendere. Ma deve prevalere il senso di responsabilità e rispettare i 121mila morti che abbiamo avuto in Italia. La situazione non è ancora sotto controllo. Onorare la loro morte vuol dire evitare assembramenti".

Mai sottovalutare il virus

"I casi di Covid sono scesi a 148 ogni 100mila persone, ma la circolazione virale non può essere ancora sottovalutata. C’è un miglioramento ma non può esserci rilassamento rispetto ai nostri comportamenti. È troppo presto per fare riflessioni sulla possibilità che fra vaccinati si possa non portare la mascherina. Un rilassamento potrà esserci quando crescerà il numero degli immunizzati, sempre in assenza di condizioni di rischio particolari. Quello della mascherina è un sacrificio minimo, teniamo duro ancora per qualche settimana o qualche mese, per prudenza dobbiamo orientarci all’uso della mascherina anche d’estate. Se i contagi diminuiranno si rivedranno le regole".

