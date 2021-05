Achraf Hakimi: è lo stesso calciatore ex Borussia Dortmund a confessare che il suo trasferimento dalla Germania a Milano è stato agevolato dalle parole del tecnico, che lo ha chiamato e lo ha convinto a sposare il progetto nerazzurro. Ecco le rivelazioni di Hakimi, Antonio Conte è stato decisivo per l'acquisto di: è lo stesso calciatore ex Borussia Dortmund a confessare che il suo trasferimento dalla Germania a Milano è stato agevolato dalle parole del tecnico, che lo ha chiamato e lo ha convinto a sposare il progetto nerazzurro. Ecco le rivelazioni di Hakimi, 7 gol e 8 assist in questo campionato , a Sportweek nell'intervista che sarà pubblicata sabato.

Con Conte possiamo aprire un ciclo sia in Italia che in Europa. Con lui ho dovuto imparare a difendere di più e meglio di prima"

"Mi ha chiamato per convincermi. Mi ha spiegato con chiarezza quale sarebbe stato il mio ruolo e quanto lui sarebbe stato importante per la crescita. Mi ha fatto sentire al centro del progetto. Paragoni? No, mi interessa che chi capisce di calcio apprezzi il mio modo di giocare. In nerazzurro ho dovuto imparare a difendere meglio".

