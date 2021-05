250 milioni da dividere

Ma come verranno suddivisi questi 250 milioni? Secondo la ricostruzione, 200 milioni finiranno direttamente nelle casse del club, altri andranno a Suning e altri ancora saranno utilizzati per liquidare LionRock. Queste risorse, si sottolinea, non saranno utilizzate per il mercato, ma per le necessità di cassa del club, tra cui il pagamento degli stipendi arretrati.

Great Horizon si occuperà del finanziamento, in cambio saranno date in pegno le azioni del club, ma l’eventuale operazione di rimborso sarebbe un domani opera di Suning e non dell’Inter.

Il discorso stipendi quindi non è certo stato accantonato: entro il 30 giugno qualcosa va ritoccato, infatti oltre ai calciatori anche alle altre aree del mondo Inter sono stati chiesti dei sacrifici. A ciascun responsabile di settore è stato chiesto di tagliare il 15% della propria area di riferimento.

E i giocatori? La richiesta dei giorni scorsi di tagliare dove possibile rimane valida, anche se a molti calciatori non sono piaciute modalità e tempistiche. Se Zhang riuscirà ad essere convincente circa i progetti e le ambizioni future, allora una mano al portafogli in questo momento potrebbe digerita un po' meglio da tutto l'ambiente nerazzurro.

