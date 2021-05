"Campioni, campioni". Domenica è scoppiata la festa sulle strade, ma i calciatori dell'Inter avevano potuto celebrare il 19° scudetto solo singolarmente . Ora è venuto il momento di festeggiare in gruppo, ad Appiano Gentile, per la prima volta di nuovo tutti insieme: ecco quindi le immagini sui social che riprendono il gruppo azzurro intento a brindare e inneggiare

Tutti presenti naturalmente: da Steven Zhang ad Antonio Conte, lanciato in aria dai suoi giocatori. Tanti sorrisi e tanti brindisi tra i giocatori presenti: c'è la maglietta celebrativa, col nuovo logo e la "I" e la "M" che precedono la parola scudetto e tanti selfie. La festa è solo cominciata.

Zhang, complimenti e champagne

"Voglio congratularmi con ciascuno di voi avete scritto un'incredibile pagina di storia dell'Inter in una stagione particolarmente complicata a causa della pandemia. Ci terremo dentro per sempre questi momenti. Grazie!".

Ausilio e il futuro di Conte

"Ci saranno degli incontri con Conte tra qualche giorno come è giusto che sia. Organizzeremo un incontro cercando di essere il più riservato possibile Mourinho? Non c’è mai stata la possibilità di un suo ritorno all’Inter. Abbiamo portato avanti un percorso diverso e l’abbiamo concluso e definitivo con Antonio Conte. In sincerità non ci sono mai state possibilità di un ritorno di Mourinho all’Inter"

