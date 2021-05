2,63 metri contro 2,54 metri. Fikayo Tomori è stato contro 2,54 metri.è stato autore di una gran partita contro la Juventus , bagnata anche dal suo primo gol in maglia rossonera. Non solo: lo stacco che ha permesso al difensore anglo-canadese di siglare la rete del definitivo 3-0 contro i bianconeri rappresenta anche un piccolo primato per la Serie A.

Secondo 'MilanData', Tomori ha raggiungo l'altezza di 2,63 metri elevandosi sopra la testa di Giorgio Chiellini e schiacciando la palla in rete, alle spalle di Wojciech Szczęsny: 9 centrimetri più su rispetto ai 2,54 metri di altezza raggiunti da Cristiano Ronaldo in occasione del suo famoso gol in stacco contro la Sampdoria.

