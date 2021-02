Brutte notizie per Rino Gattuso. Kostas Manolas, uscito al minuto 68 nella gara di sabato sera contro il Genoa, si è sottoposto agli esami strumentali che, come comunicato dal club partenopeo, hanno dato un esito abbastanza preoccupante in vista dei prossimi impegni: il giocatore dovrà stare fermo per almeno tre settimane.