Calcio

Calcio, Serie A. Pioli: "Milan maturo nonostante l'età: un grande 'grazie' al club"

CALCIO - Stefano Pioli, allenatore del Milan, commenta il raggiungimento del secondo posto in campionato e della Champions League per l'anno prossimo: "Godiamocela, perché l'estate passa velocemente: abbiamo la fortuna di lavorare in un grande club".

00:01:06, un' ora fa