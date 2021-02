Calcio

Calcio, Serie A. Prandelli: "Ribery non è disponibile; pronti per la Samp"

SERIE A - Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli illustra la situazione degli infortunati in casa viola. Niente da fare per l'attaccante francese, che non è al meglio e non ci sarà nel match contro la Sampdoria.

