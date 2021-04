4 ottobre scorso, non si giocò perché le Asl campane avevano bloccato il Napoli per la positività (al covid) di Piotr Zielinski ed Elijf Elmas. E’ il 3-0 a tavolino, con un punto di penalizzazione, che il Coni spogliò e annullò. E’ il duello tra la tiranna che, dopo nove scudetti fugge travestita da guardia del corpo, e il congiurato che intende smascherarla. E’ uno spareggio per il quarto posto, l’ultimo con vista Champions, l’unico obiettivo che può ancora dare un senso al bilancio, e ai bilanci, delle rispettive stagioni. E’ tante cose, Juventus-Napoli di mercoledì, 56 punti a testa. Troppe. Juventus-Napoli è la partita il cui ritorno è stato disputato prima dell’andata . E’ l’ordalia che, il, non si giocò perché le Asl campane avevano bloccato il Napoli per la positività (al covid) di Piotr Zielinski ed Elijf Elmas. E’ il, con un punto di penalizzazione, che il Coni spogliò e annullò. E’ il duello tra la tiranna che, dopo nove scudetti fugge travestita da guardia del corpo, e il congiurato che intende smascherarla. E’ uno spareggio per il quarto posto, l’ultimo con vista Champions, l’unico obiettivo che può ancora dare un senso al bilancio, e ai bilanci, delle rispettive stagioni.

Insigne - Juventus-Napoli - Supercoppa italiana 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Precedenti e momento

decise Lorenzo Insigne, su rigore. Era il 13 febbraio. L’attualità va di fretta: Napoli. L'aspetto buffo, ammesso che "buffo" sia corretto, è che viene da quattro vittorie, è in silenzio stampa e ha già deciso, a giugno, di licenziare Rino Gattuso: comunque. Una follia. I precedenti invitano alla cautela: a Reggio Emilia, nella finale secca di Supercoppa, s’impose Madama: 2-0. Era il 20 gennaio . Al Diego Armando Maradona, su rigore. Era il 13 febbraio. L’attualità va di fretta: Napoli. L'aspetto buffo, ammesso che "buffo" sia corretto, è che viene da quattro vittorie, è in silenzio stampa e ha già deciso, a giugno, di licenziare Rino Gattuso: comunque

a Forte dei Marmi il padrone si è imbattuto, "casualmente", in Massimiliano Allegri: sarebbe il colmo se puntini puntini. La Juventus, da parte sua, si aggrappa ad Andrea Pirlo come un’attrice del melodramma alla tenda. Fu la scelta, spiazzante, di Andrea Agnelli. E allora, finché sarà possibile, avanti con il "post-destinato": anche se

Massimiliano Allegri Credit Foto Getty Images

Ringhio ha recuperato i titolarissimi e se è vero che con il Crotone la squadra si è distratta fino alla paranoia, è vero, altresì, che aveva liquidato in bellezza il Milan a San Siro e la Roma all’Olimpico. L’ultima Juventus, viceversa, è lo specchio di un’annata altalenante e kafkiana, e se è vero che con il Crotone la squadra si è distratta fino alla paranoia, è vero, altresì, che aveva liquidato in bellezza il Milan a San Siro e la Roma all’Olimpico. L’ultima Juventus, viceversa, è lo nel corso della quale gli orrori e i processi hanno oscurato i rari bagliori . Dejan Kulusevski, classe 2000, è un talento: nessun dubbio su questo. Così sbadato, però, da bissare nel derby la gaffe commessa con la Lazio: pressato, tocco timido nel vuoto, verso un predatore in agguato scambiato per un sodale a presidio. Mancava il colpo di grazia: ci ha pensato Wojciech Szczesny.

Juve, i problemi restano

L’esame farsa di Luis Suarez e i tre sospesi per "cene eleganti" (Weston McKennie, Arthur, Paulo Dybala) indicano come la società fatichi a governare quel delirio di onnipotenza che periodicamente la frastorna. In condizioni normali, Juventus-Napoli avrebbe decorato la terza giornata. L’emergenza l’ha inserita fra la 29a. e la 30a, in piena volata. Cristiano capo-cannoniere e Federico Chiesa capo-arrembaggio sono la punta di un iceberg che, oggi, non farebbe il solletico a una scialuppa, figuriamoci a un bastimento.

Federico Chiesa esulta per il gol del vantaggio in Torino-Juventus - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Calcolando i confronti diretti, l’1-0 casalingo offre a Gattuso la stampella del pareggio. Pirlo, lui, non ha spazio di manovra. Un punto fra Benevento e Toro riassume le catene della crisi. E’ in mano ai giocatori, il cui orgoglio proprio una corazza non sembra. Che ne sarà della triade "bandita"? E del centrocampo? Perché i problemi restano sempre, e soprattutto, lì.

