Una buona notizia per i tifosi del Milan , anzi addirittura tre: i rossoneri infatti riabbracciano ben tre giocatori che avevano dovuto saltare le ultime partite dopo essere risultati positivi al Covid. Ante Rebić e Rade Krunić erano bloccati dal 6 gennaio scorso, mentre Theo Hernandez era risultato positivo il 17 gennaio, cioè il giorno prima di Cagliari-Milan. Anche se in realtà positivo non era...

AC Milan comunica che Ante Rebić e Rade Krunić sono risultati negativi al tampone molecolare e questa mattina si sono sottoposti in clinica agli esami previsti dal protocollo per la ripresa dell'attività agonistica. Ulteriori controlli hanno dimostrato che Theo Hernández era un "falso positivo". Fornita la documentazione alle autorità sanitarie competenti, il giocatore può riprendere regolarmente gli allenamenti.

Stefano Pioli tira dunque un sospiro di sollievo, in vista del match casalingo con l'Atalanta previsto per sabato alle ore 18. Tre giocatori recuperati su quattro, visto che all'appello manca il solo Hakan Calhanoglu , evidentemente ancora "preda" del virus.

Il centrocampista algerino è fermo da metà dicembre e salterà anche la prossima sfida di Serie A: come riporta Tuttosport, per Bennacer potrebbe esserci qualche possibilità in più per la successiva trasferta di campionato a Bologna che aprirà il girone di ritorno.