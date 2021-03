Un sospiro di sollievo per Andrea Cossu, un altro dopo le notizie confortanti degli ultimi giorni: l'ex calciatore del Cagliari, ricoverato in ospedale dopo il terribile incidente in auto sulla Statale 557, in territorio di Selargius, ha ricevuto una visita da un caro amico, Radja Nainggolan, il quale ovviamente ha immortalato il momento con un video pubblicato sui propri profili social.