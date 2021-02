Luigi Sartor finisce nei guai. Ve lo ricordate? Ex terzino di Juventus, Inter, Roma e Parma , è stato fermato dalla Guardia di Finanza di Parma mentre con un complice stava curando la sua serra molto particolare: 106 piante di marijuana che aveva deciso di coltivare in un casolare abbandonato di Lesignano Palmia , piccola frazione della montagna parmense.

L'indagine andava avanti da qualche tempo: gli inquirenti non erano convinti dell'attività che si svolgeva in quel casolare all'apparenza completamente disabitato ma per il quale era stato richiesto il raddoppio della potenza del contatore. In più, di notte, dalle fessure dello stabile brillavano le luci dell'illuminazione interna e all'esterno si percepiva un odore particolare.