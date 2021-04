“via libera” del Governo italiano al pubblico allo stadio Olimpico di Roma in vista degli Europei di calcio 2021. sia per la vita di tutti i giorni nella nostra Nazione, che cerca faticosamente di tornare alla normalità post-pandemia, sia per la nostra Nazionale, che giocherà tutti i tre match del proprio girone proprio nello stadio romano (contro Turchia, Galles e Svizzera). Per questo motivo Sport e Salute, azienda pubblica legata al CONI che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia sta progettando il ritorno del pubblico nei nostri impianti ormai da mesi. Grazie a questo progetto, dunque, lo stadio di Roma è pronto per accogliere gli spettatori in sicurezza. Svolta in arrivo anche per la Serie A? Lavori in corso... È di poche ore or sono la notizia del Una svolta non di poco conto sia per la vita di tutti i giorni nella nostra Nazione, che cerca faticosamente di tornare alla normalità post-pandemia, sia per la nostra Nazionale, che giocherà tutti i tre match del proprio girone proprio nello stadio romano (contro Turchia, Galles e Svizzera). Per questo motivo Sport e Salute, azienda pubblica legata al CONI che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia sta progettando il ritorno del pubblico nei nostri impianti ormai da mesi. Grazie a questo progetto, dunque, lo stadio di Roma è pronto per accogliere gli spettatori in sicurezza. Svolta in arrivo anche per la Serie A? Lavori in corso...

Il presidente della Lega Serie A Dal Pino ha difatti parlato all’Assemblea della Lega di Serie A dell’Europeo aperto al pubblico; spera che presto la situazione possa ripetersi anche in campionato, con un graduale rientro degli spettatori:

“Crediamo che già a partire dalle prossime partite lo stadio potrà tornare a ospitare almeno 1.000 persone, numero con il quale inizialmente avevano iniziato la stagione e di avere la possibilità di vasto distanziamento in strutture all’aperto. Mentre sono quasi certo che nelle ultime partite si potrà addirittura avere percentuali uguali a quelle garantite per gli europei, in questo modo si potrà valutare il nostro campionato come un test proprio per la competizione europea. Il protocollo per fare tutto ciò è già pronto da un anno, per far sì che il tifoso possa tornare a rivivere le emozioni in tutta sicurezza e totale, aumentando man mano la percentuale di entrata. Monitoreremo l’andamento della pandemia, dei contagi e delle vaccinazioni. Sono contento che il Governo abbia dato l’ok per l’apertura degli stadi al 25% per gli Europei. Questo è un grande segnale per il nostro Paese”.

Euro 2020 Il Governo ha detto sì: 25% di pubblico all'Olimpico 19 ORE FA

Il piano per il fatidico "25%" esiste, supportato dall'approfondito studio Misure del contenimento epidemiologico per l'organizzazione a porte aperte delle partite di calcio con il relativo protocollo anti-Covid, ma è poco probabile venga perfezionato entro la fine di questa campionato come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina: il massimo campionato di calcio nostrano è però tornato a farsi sentire... Come si comporterà il Governo?

Ronaldo: "Giocare negli stadi vuoti è noioso, non mi piace"

Serie A Ibra, altri guai dalla Svezia: "Ha violato codice Fifa" 37 MINUTI FA