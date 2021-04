"Che tempo che fa", torna a pungere il numero uno bianconero, nell'occhio del ciclone dopo il Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto atorna a pungere il numero uno bianconero, nell'occhio del ciclone dopo il naufragio del progetto Superlega

Andrea Agnelli credo sia una persona di grande valore. Come direbbe Cervantes 'È andato per fare lana ed è tornato tosato'. Mi convinco sempre di più che sia un infiltrato di De Laurentiis nella Juventus, ha fatto danni stupefacenti, anche con Pirlo, un genio del pallone e un allenatore prematuro. I due messi insieme spingono a gesti di autotutela.

Ceferin: "Agnelli persona immorale, per me era un amico"

Serie A Pirlo: "Primo tempo brutto, l'avevamo preparata in altro modo" 9 ORE FA

La Superlega e la Duna

Quella di domenica sera è già la seconda stoccata rivolta da De Luca ad Agnelli . Già due giorni fa le parole in diretta di Facebook.

"C'era una vecchia macchina prodotta dalla Fiat, la Duna se non sbaglio. Era la macchina più brutta del mondo. Questa iniziativa della lega per ricchi è l'equivalente sportivo della Duna. Andrea Agnelli? Difficile immaginare un dirigente sportivo capace di produrre un tale disastro e un atto di totale masochismo per la società che dirige".

To be continued.

Pirlo: "Superlega? Il calcio evolve. Ci fidiamo di Agnelli"

Serie A Pirlo: "Non sono contento e non penso lo sia la società" 12 ORE FA