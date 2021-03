Calcio

Calcio, Svezia, Marek Hamsik: “Napoli ha sempre un posto speciale nel mio cuore”

CALCIO - Intervista esclusiva di Discovery Plus Sweden al campione slovacco che si è appena accasato in Svezia nel Goteborg. Nella chiacchierata l'ex campione partenopeo dichiara di non aver mai pensato di lasciare Napoli pur avendo ricevuto molte offerte da altri club. Di Maradona ricorda: "Quando ho raggiunto il suo record di gol ci siamo sentiti e scambiato le maglie, è stato fantastico"

00:02:38, 2 ore fa