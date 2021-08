Barcellona-Juventus, match valido per il Trofeo Gamper andato in scena allo stadio Johan Cruijff, si è concluso col punteggio di 3-0 . Gara arbitrata da Cesar Soto Grado. La formazione di Koeman ha segnato con Depay nel primo tempo e con Braithwaite e Riqui Puig nella ripresa. Di seguito le pagelle dell'incontro per scoprire i migliori e i peggiori della sfida.

Classifiche e risultati

Serie A Juventus travolta 3-0: il Gamper è del Barcellona 2 ORE FA

Le pagelle del Barcellona

NETO 7 - Ex dell'incontro, chiude la porta a doppia mandata con una serie quasi infinita di interventi. Molti non complicatissimi, un paio di alto profilo.

Sergino DEST 6,5 - Attacca molto, costringendo la Juve a fare parecchia attenzione da quella parte. Intraprendente (dal 62' Emerson ROYAL 5,5 - Un destraccio a lato da buona posizione, un giallo. Così così)

Gerard PIQUÉ 6 - Guida la difesa con la propria esperienza, anche se non può mai rimanere completamente tranquillo nel miglior momento della Juve.

Ronald ARAUJO 6 - Come Piqué non sbaglia, ma ha le sue belle complicazioni con i movimenti degli attaccanti bianconeri, Morata in primis (dal 62' Samuel UMTITI 6 - Fischiatissimo, entra nella fase calante della gara e gioca con tranquillità)

Jordi ALBA 6 - Alla pari di Dest, anche lui provoca qualche grattacapo alla retroguardia bianconera. Rimanendo comunque concentrato anche in fase difensiva (dal 71' Alejandro BALDE s.v.)

Sergi ROBERTO 6 - Fa il suo, senza luccicare ma al contempo partecipando in maniera preziosa al palleggio azulgrana (dal 71' Riqui PUIG 7 - Il suo sinistro al giro, quello che chiude la contesa, vale da solo il prezzo del biglietto)

Sergi BUSQUETS 6,5 - Il solito metronomo. Gli dai la palla e, in pratica, la metti in banca. Quando sbaglia un passaggio è quasi un evento.

Yusuf DEMIR 7 - Timore? Pressione? Ansia da prestazione? Zero. Manda in gol Depay, si vede annullare il raddoppio, trova Szczesny sulla propria strada e in mezzo al campo si sente. Gran talento pescato dal Barcellona (dal 62' Nico GONZALEZ 6 - Ordinaria amministrazione in un finale sereno)

Martin BRAITHWAITE 6,5 - Compensa qualche limite tecnico con grinta e voglia di mettersi in mostra. E viene premiato, anche se un po' fortunosamente, col gol del 2-0 (dal 78' Rey MANAJ s.v.)

Antoine GRIEZMANN 6 - Il più in ombra dei tre attaccanti del Barcellona, e non solo perché non segna. Esce comunque tra gli applausi (dall'86' Alex COLLADO s.v.)

Memphis DEPAY 7 - Segna un gol, ne sfiora almeno un altro, sprizza energia da tutti i pori. Nel giorno più triste, i tifosi del Barcellona hanno trovato un nuovo beniamino.

All. Ronald KOEMAN 6,5 - Sprazzi di buon gioco e di organizzazione anche senza Messi. Un buon segnale in vista dell'inizio della nuova stagione.

L'esultanza di Martin Braithwaite - Barcellona-Juventus Trofeo Gamper 2021 Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Juventus

Wojciech SZCZESNY 6 - Viene battuto immediatamente, e imparabilmente, da Depay. Poi evita il raddoppio salvando su Demir (dal 46' Mattia PERIN 5,5 - Regala il secondo gol al Barcellona con un intervento assolutamente maldestro su Braithwaite. Si riscatta parzialmente su Depay, quindi può poco sulla perla di Puig)

Mattia DE SCIGLIO 5,5 - Sul suo piede destro capita una delle palle gol più nette del primo tempo: destro stupendo e palla di un nulla a lato. Ma è disattento quando perde palla su Demir, venendo salvato da Szczesny (dal 78' Koni DE WINTER s.v.)

Matthijs DE LIGT 5,5 - Lascia un buco in cui Depay va a infilarsi per andare a realizzare il fulmineo 1-0. Poi non commette errori (dal 62' Leonardo BONUCCI 6 - Entra quando il punteggio è quasi compromesso e può far poco)

Daniele RUGANI 5 - Dopo tre minuti buca completamente l'intervento, lasciando a Demir e Depay un'autostrada verso il vantaggio. Errore pesante (dal 62' Giorgio CHIELLINI 6 - Vedi Bonucci. Gli impegni probanti saranno altri)

Alex SANDRO 6 - Attacca poco, in quanto deve più che altro contenere Dest e gli avanti di casa. Non commette grossi errori (dal 46' Luca PELLEGRINI 5,5 - Si fa anticipare nettamente da Braithwaite nell'azione del raddoppio. A sinistra, alti e bassi)

Rodrigo BENTANCUR 6 - Qualche buon recupero, un tocco con un timing sbagliato per Morata che manda in fuorigioco lo spagnolo. Il migliore del centrocampo bianconero (dal 46' Weston MCKENNIE 5,5 - Non fa più di Bentancur)

Aaron RAMSEY 5 - Allegri lo ripropone nel ruolo di regista davanti alla difesa per testarne le capacità contro un avversario di livello: rimandato (dal 46' DANILO 5,5 - Viene schiacciato dall'andamento generale della gara)

Federico BERNARDESCHI 5 - Poco, pochissimo da segnalare. Reduce dalla sbornia dell'Europeo, non lascia minimamente il segno (dal 62' Filippo RANOCCHIA 5,5 - Diversamente dalla sfida contro il Monza, questa sera non può mettere in mostra le proprie qualità)

Juan CUADRADO 6 - Ci prova, sia a destra che a sinistra. Mette Morata davanti al portiere (dal 46' Federico CHIESA 6 - Sfiora il gol, lotta, si batte. Se c'è uno che non tradisce, questo è lui. Come sempre, insomma)

Alvaro MORATA 6 - Spaventa più volte la difesa del Barcellona, non trovando il gol solo per la reattività di Neto. Buon avvio di stagione dopo la delusione degli Europei (dal 62' Felix MARQUES 5,5 - Ingiudicabile)

Cristiano RONALDO 6 - Dà la sveglia alla Juventus con grinta e un paio di conclusioni pericolose: in entrambi i casi Neto si oppone con bravura (dal 46' Dejan KULUSEVSKI 5,5 - Non incide. Fa ammonire Emerson e combina poco altro)

All. Massimiliano ALLEGRI 5,5 - Non gli si può imputare granché, tra giocatori ancora fuori condizione ed esperimenti tattici. I risultati che contano sono altri.

Agnelli: "Allegri è qui per scrivere un capitolo nuovo"

Serie A LIVE! Barcellona-Juve 3-0: tris di Riqui Puig 4 ORE FA