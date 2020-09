Ci siamo, manca solamente l'ufficialità e Diego Godin sarà un nuovo giocatore del Cagliari. Il difensore uruguaiano ha svolto in giornata le visite mediche di rito presso Villa Stuart a Roma, una volta tornato a Milano sarà, poi, pronto per imbarcarsi alla volta del capoluogo sardo per iniziare la propria nuova avventura alla corte di Di Francesco. L'ormai ex numero 2 nerazurro, dunque, saluta l'Inter di Antonio Conte dopo appena una stagione, caratterizzata da una prima fase di ambientamento in Serie A e conclusa però con l'exploit europeo e non, che hanno fatto di Godin uno dei punti di riferimento difensivi dell'Inter nello scorso finale di stagione. Ma in questa ultima sessione di mercato, l'esigenza interista era quella di fare cassa e sfoltire il monte ingaggi della rosa, e allora, con l'uruguaiano si è preferito optare per l'addio. Ad accogliero, in rossoblu, un triennale da 2,5 milioni a stagione ed una maglia numero 2 pronta ad avere un nuovo proprietario.