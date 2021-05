Calcio

Calciomercato, come cambia la Roma con José Mourinho

SERIE A - La Roma ha ufficializzato a sorpresa nella giornata di mercoledì l'ingaggio di José Mourinho al posto di Paulo Fonseca. Lo Special One, che torna in Italia 11 anni dopo il Triplete con l'Inter, ha firmato un triennale coi giallorossi. Dalle possibili richieste di mercato alla tattica cosa aspettarsi da questo ingaggio che riporta in A uno dei tecnici più vincenti della storia del calcio.

00:01:31, un' ora fa