Calcio

Calciomercato, Donnarumma non rinnova: 5 nomi per la porta del Milan, da Gollini a Cragno

CALCIOMERCATO - Sono giorni caldi per Gigio Donnarumma: il rinnovo con il Milan tarda ad arrivare ma la fine del contratto è vicina. I rossoneri, in attesa di capire se la firma arriverà, si guardano intorno alla ricerca di un sostituto all'altezza per la porta del Diavolo. Ecco 5 nomi.

00:01:19, 34 minuti fa