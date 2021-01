Calcio

Calciomercato, El Shaarawy torna alla Roma: "Felice e pronto"

ROMA - L’attesa per il ritorno di Stephan El Shaarawy è finita: il ‘Faraone’, intorno alle 10.30, si è recato a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà alla Roma fino al 2024 a 3,5 milioni a stagione con bonus fino a salire a 4,5. “Sono tanto contento di essere tornato. Fisicamente sono pronto”, le sue parole all’arrivo in clinica.

00:00:41, 10 Visualizzazioni, un' ora fa