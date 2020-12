Gervinho salta Crotone-Parma . L'attaccante ivoriano della formazione ducale allenata da Fabio Liverani non è partito con il resto della squadra nonostante fosse stato inserito regolarmente dal tecnico nell'elenco dei convocati. Alla base del forfait, secondo quanto comunicato dalla società emiliana in un tweet, c'è un infortunio: nello specifico " una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra ", come evidenziato da alcuni accertamenti eseguiti nella giornata di lunedì.

La motivazione ufficiale del Parma in merito all'assenza di Gervinho a Crotone spazza via quasi tutti i dubbi sull'esclusione dell'ivoriano. Il quasi è d'obbligo, considerato che l'interesse dell'Inter nei confronti dell'ex giocatore della Roma è ormai acclarato. Antonio Conte considera infatti Gervinho un elemento in grado di rinforzare l'attacco e dare alla squadra nerazzurra un'opzione tattica in più dalla metà campo in su. Del trasferimento dell'ivoriano in nerazzurro si era parlato anche nell'ultima sessione di mercato lo scorso ottobre: poi, visti anche i tempi stretti, l'operazione (che prevedeva uno scambio con Pinamonti) non si era concretizzata.