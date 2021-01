Prima della sfida interna contro il Benevento, Marotta ha chiarito quanto successo nella trattativa di scambio tra Dzeko e Alexis Sanchez con la Roma. Una trattativa, in realtà, che non ha mai avuto inizio secondo l'ad dell'Inter, che ha specificato come siano stati gli agenti del bosniaco a far partire il tutto. Con la Roma, quindi, a cercare l'occasione. L'Inter ha detto no e, aggiungere Marotta, si andrà avanti con questa rosa fino al termine della stagione.